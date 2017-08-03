Медведев подписал распоряжение о переводе генконсульства Турции в Краснодар

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее перевод генерального консульства Турции с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области, из Новороссийска в Краснодар, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа, о переводе Генерального консульства Турецкой республики из Новороссийска в Краснодар с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, республики Адыгея и Ростовской области", — говорится в документе.

Согласно распоряжению, МИД РФ должен в установленном порядке оформить данную договоренность с Турцией. Кроме того, властям Краснодарского края рекомендовано выделить в рамках аренды или приобретения Турцией в собственность служебное и жилое помещения, а также решить другие связанные с размещением генконсульства вопросы.