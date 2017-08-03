Ройзман уверен, что выиграл бы выборы губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на заявление ЦИК России о том, что он и не собирался участвовать в выборах губернатора Свердловской области, заявил РИА Новости, что Центризбирком своими утверждениями продемонстрировал некомпетентность, а сам он выиграл бы выборы, если бы прошел муниципальный фильтр.
"Этим заявлением ЦИК демонстрируют свою некомпетентность. К прохождению муниципального фильтра открытие счета не имеет отношения. Депутаты, которые дают подписи, когда дают их не по принуждению, сами оплачивают услуги нотариуса. И потом уже с ними можно было бы расплатиться средствами с избирательного счета", — ответил на это Ройзман.
Евгений Ройзман являлся кандидатом от партии "Яблоко" для участия в выборах губернатора Свердловской области. 18 июля он заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.