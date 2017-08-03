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Политика

Договор России и Татарстана о полномочиях нужно продлить, заявили в ВКТ

14:0503.08.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКазанский кремль. Архивное фотоКазанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерации и Татарстана, срок действия которого истекает, непременно должен быть пролонгирован и утвержден федеральным законом, заявил председатель исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Ринат Закиров в четверг.

В четверг в Казани проходит пленарное заседание VI съезда ВКТ, участие в нем принимают более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ.

"В текущем году заканчивается действие срока второго договора. Разработанный, исходя из исторических, культурных и экономических особенностей Татарстана, этот документ непременно нужно пролонгировать и утвердить федеральным законом, в основе которого должны быть заложены народные интересы", — сказал Закиров в ходе заседания.

По словам председателя исполкома ВКТ, данное правовое поле позволяет республике и татарскому народу идти вперед смелыми шагами. "Необходимость данного документа, который является уникальным при федеративном устройстве государства, не определяется попытками необоснованного каприза отдельных политических кругов. Он основывается на железной воле населения, которое объединяет дружба мирно проживающих в республике 173 национальностей, на результатах референдума Республики Татарстан, проведенного в начале 1990-х годов", — пояснил он.

Города России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Татарстан хочет создать комиссию по правовым вопросам с федеральным центром

Закиров отметил, что требование продлить действие договора было заявлено и в резолюции третьего съезда народов Татарстана в апреле 2017 года, а депутаты Госсовета Татарстана обратились с соответствующим письмом к президенту страны в июле этого года.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Татарстан попросит президента продлить договор о полномочиях республики
Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента 11 июля единогласно приняли обращение к президенту РФ, в котором предложили создать специальную комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просили сохранить наименование высшего должностного лица республики.

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