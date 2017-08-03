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Политика

ЦИК: Ройзману пора бы признать, что он не собирался участвовать в выборах

13:5003.08.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРабота ЦИК РФ. Архивное фотоРабота ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не собирался участвовать в выборах на пост губернатора Свердловской области — он единственный из кандидатов не подавал заявления об открытии специального избирательного счета, говорится в пояснениях к вопросу об участии Ройзмана в выборах, распространенных в четверг пресс-центром ЦИК России.

Евгений Ройзман. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЦИК опроверг слова Ройзмана о невозможности пройти муниципальный фильтр
Ройзман, который планировал выдвинуться кандидатом от партии "Яблоко", 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.

В среду Центризбирком заявил, что Ройзман имел возможность собрать в поддержку своего выдвижения голоса муниципальных депутатов — свободными в 72 из 73 районов региона оставались подписи 619 депутатов и глав, избранных на уровне районов и городских округов. Кроме того, по информации ЦИК, кандидат от "Яблока" не обращался в Сбербанк для открытия избирательного счета, необходимого кандидатам для ведения кампании.

"И только единственный кандидат на должность губернатора Свердловской области, Евгений Вадимович Ройзман, не подавал такого заявления в соответствующее отделение Сбербанка, не открывал специальный избирательный счет, и мы утверждаем, что он не собирался участвовать в выборах. Пора бы ему это признать", — говорится в пояснениях ЦИК.

Председатель екатеринбургской городской думы Евгения Ройзман. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В избиркоме объяснили, почему Ройзман не прошел муниципальный фильтр
В пояснениях указано, что подписи в поддержку выдвижения на должность главы региона, согласно закону, можно собирать со дня выдвижения кандидата, то есть с момента поступления в избирком необходимых документов и выдачи разрешения на открытие специального избирательного счета. Но это не означает, что избирательный счет можно вообще не открывать, уточнили в ведомстве. По данным ЦИК, все кандидаты на выборах глав регионов открыли счета в день получения соответствующего разрешения.

"Смеем думать, что его утверждение о наличии у него якобы 39, а затем еще девяти подписей депутатов (всего 48 подписей) также является, по меньшей мере, некорректным. Думаем, что их не было ни одной. Иначе, из каких средств Евгений Вадимович мог бы оплатить услуги нотариусов по заверению каждой подписи, поданной в его поддержку?" — отмечено в пояснениях.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алан
"Значит так, объясняю в последний раз: ты не собирался участвовать в выборах. Понял? Усвоил?"
13:57
03.08.2017
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