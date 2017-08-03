СМИ: замглавы МИД Мешков до ноября заступит на должность посла во Франции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков до ноября приступит к обязанностям российского посла во Франции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, сейчас идет процесс сбора документов, получения дипломатической визы, а в российском посольстве в Париже готовятся к передаче дел. "Более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства. В России кандидатура Алексея Мешкова была одобрена профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации в июне", — пишут "Известия".

Другой информированный источник в российских дипломатических кругах подтвердил газете, что Алексей Мешков осенью, до ноября, приступит к обязанностям посла России во Франции и по совместительству в Монако.

В этом году произошли некоторые кадровые изменения в российском внешнеполитическом ведомстве. В частности, постпредом РФ при ООН назначен замглавы МИД Василий Небензя, меняется российский посол в США, новым послом в Турции назначен Алексей Ерхов. —0-