МИД: Россия не будет торопиться с мерами против Молдавии и Румынии

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россия не будет торопиться с мерами против Молдавии или Румынии из-за их действий в адрес российского вице-премьера Рогозина, но адекватный ответ последует, заявил в интервью газете "Коммерсант" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы действуем выверенно и не так эмоционально, как некоторые международные игроки. Торопиться мы с этим (ответными мерами) не будем. Но то, что эти действия получат адекватный ответ, в этом сомнений нет", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас ожидать со стороны Москвы введения санкций в отношении Кишинева или Бухареста.

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.