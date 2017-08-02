Москвичи не будут активны на сентябрьских выборах, считает член ОП

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Жители Москвы будут не очень активны на предстоящих в сентябре выборах депутатов муниципалитетов, так как большинство из них довольно происходящими в столице изменениями, считает член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

По его словам, в Москве в единый день голосования 10 сентября будут избираться депутаты 146 муниципалитетов. Будет разыграно около 1500 мандатов.

"Для любой страны это были бы выборы, которые привлекали бы всеобщее внимание. В Москве это не так. Причина, наверное, заключается в том, что действия федеральных и региональных властей в целом удовлетворяют жителей, протесты серьезного значения не имеют", — сказал Данилин в ходе круглого стола "Региональные выборы 2017: ход избирательной кампании".

Он отметил, что ни протесты против реновации, ни протесты против платных парковок не смогли перерасти во что-то большее, поскольку выяснилось, что в целом и платные парковки, и реновацию поддерживает абсолютное большинство жителей Москвы.

"Да, недовольные, безусловно, есть, но когда начинаешь разбираться, оказывается, что ты недоволен тем, что твоя машина не может бесплатно стоять в центре, но зато ты очень доволен тем, что у тебя в районе не паркуются те, кому этого делать не нужно. И в этом как раз и заключается некоторая пассивность москвичей по этому вопросу", — пояснил член ОП.

Он также отметил, что обещания оппозиции в Москве выдвинуть тысячу кандидатов на 1500 мандатов оказались благими намерениями.

"В итоге я думаю, хорошо, если 15 человек выдвинут. Сколько из них пройдет, тоже непонятно, в основном они пойдут по северо-западу", — сказал Данилин, отметив, что московский избирком регистрирует практически всех, отказы немногочисленны и обоснованны.