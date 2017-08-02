Постпреды России и США договорились улучшить координацию в Совбезе ООН

ООН, 2 авг — РИА Новости. Постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Никки Хейли в ходе встречи в ООН договорились улучшить координацию в Совете Безопасности, сообщили в постпредстве России.

Небензя ранее сообщил журналистам, что встреча состоялась во вторник.

"Главы двух диппредставительств условились об улучшении координации усилий на площадке СБ ООН, в том числе в таких вопросах как борьба с терроризмом, ситуация в Северной Корее, Сирии, Йемене, Ливии и других странах на повестке дня Совета Безопасности. С обеих сторон была выражена надежда на укрепление взаимодействия между двумя делегациями, являющимися постоянными членами СБ, несмотря на непростой момент в истории двусторонних отношений", — сообщили в постпредстве РФ.