Посол Саудовской Аравии благодарен Кадырову за вклад в укрепление отношений

ГРОЗНЫЙ, 2 авг – РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в России Абдуррахман Ибрахим ар-Расси выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за активное участие в укреплении двухсторонних отношений России и КСА.
"Мы рады, что вы являетесь нашими братьями и принимаете активное участие в налаживании, развитии и укреплении дружественных отношений между Саудовской Аравией и Россией", — сказал он на встрече с Кадыровым в Грозном.
По словам ар-Расси, задача Эр-Рияда содействовать в восстановлении мира.
Он также выразил надежду, что террористические группировки потерпят поражение и в Сирии.
Абдуррахман Ибрахим ар-Расси прибыл в Чечню во вторник. В рамках своего пребывания в республике он ознакомился с достопримечательностями региона, побывал на высокогорном озере Кезеной-Ам, ознакомился с условиями обучение хафизов (человек, знающий наизусть священную книгу мусульман – Коран). Следующим пунктом посещения посла станет Ингушетия.