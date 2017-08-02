Посол Саудовской Аравии благодарен Кадырову за вклад в укрепление отношений

ГРОЗНЫЙ, 2 авг – РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в России Абдуррахман Ибрахим ар-Расси выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за активное участие в укреплении двухсторонних отношений России и КСА.

"Мы рады, что вы являетесь нашими братьями и принимаете активное участие в налаживании, развитии и укреплении дружественных отношений между Саудовской Аравией и Россией", — сказал он на встрече с Кадыровым в Грозном.

Руководитель Чечни в свою очередь выразил надежду, что политика руководства королевства Саудовская Аравия позволит изменить сложившееся негативное отношение к исламской религии в лучшую сторону. Он отметил, что Саудовская Аравия стала для других стран примером того, как надо бороться с терроризмом.

По словам ар-Расси, задача Эр-Рияда содействовать в восстановлении мира.

"В Ираке потерпела поражение (запрещенная в РФ – ред.) террористическая группировка ИГИЛ. Мы оказываем помощь Ираку и не отправляем туда свою армию. Задача КСА – не разрушать соседние государства, а, наоборот, содействовать их развитию. Мы оказываем Ираку продовольственную помощь и надеемся на скорейшую нормализацию обстановки в этой стране", — сказал посол.

Он также выразил надежду, что террористические группировки потерпят поражение и в Сирии.

Абдуррахман Ибрахим ар-Расси прибыл в Чечню во вторник. В рамках своего пребывания в республике он ознакомился с достопримечательностями региона, побывал на высокогорном озере Кезеной-Ам, ознакомился с условиями обучение хафизов (человек, знающий наизусть священную книгу мусульман – Коран). Следующим пунктом посещения посла станет Ингушетия.