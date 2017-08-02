МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила решение Краснодарского избиркома, отказавшегося заверить список кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в региональный парламент, соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду.

Ранее избирком Краснодарского края принял решение об отказе в заверении списка "Яблока", поскольку в полном объёме не были представлены документы на четырёх кандидатов, а также из-за несоблюдения требований к выдвижению списка кандидатов.

В партии утверждают, что из 36 кандидатов, включённых в список, членами партии являются 22 кандидата, уточнили в ЦИК. Однако эти доводы опровергаются имеющимися материалами, в частности, из представленного в краевой избирком списка следует, что членами партии являются 15 из этих кандидатов, то есть менее половины, отметили в ЦИК.

"Доказательств, которые бы со всей очевидностью опровергали выводы избирательной комиссии Краснодарского края и уполномоченного органа исполнительной власти, в ЦИК РФ не представлено", — говорится в постановлении ЦИК.

Члены Центризбиркома приняли решение оставить жалобу регионального отделения "Яблока" без удовлетворения, а постановление краснодарского избиркома — без изменения.