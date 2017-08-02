Более 50 кандидатов зарегистрировались на губернаторские выборы

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Более полусотни кандидатов к настоящему моменту зарегистрированы кандидатами на губернаторских выборах в 16 регионах России, еще 25 человек представили документы для регистрации, достоверность сведений сейчас проверяется, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Прямые выборы губернаторов состоятся в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах России. Булаев уточнил, что всего во всех регионах своих кандидатов на выборах этого уровня выдвинули 24 партии.

"На сегодняшний день зарегистрировано 53 кандидата, документы еще 25 кандидатов представлены в полном объеме в избирательные комиссии, оценивается их достоверность. Мы предполагаем, что конкурс на одно вакантное место губернатора составит не менее 4,5 человек на одно место", — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

Он напомнил, что в ходе выборов глав регионов в 2016 году конкурс составил около пяти человек на место.