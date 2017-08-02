В ЦИК рассказали о работе муниципального фильтра на губернаторских выборах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Не менее 60% подписей муниципальных депутатов остались невостребованными при прохождении муниципального фильтра на губернаторских выборах, которые состоятся в 16 регионах России в единый день голосования 10 сентября, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В ходе заседания в среду он упомянул о заявлении кандидата от партии "Яблоко" на выборах свердловского губернатора Евгения Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра для большинства кандидатов.

"Мы просуммировали собранные подписи по тем регионам, где идут выборы. Общий вывод такой: не менее 60% подписей муниципальных депутатов остались невостребованными, потому что они свободные, к ним не обратились. Поэтому, когда мы говорим о том, что муниципальный фильтр нельзя пройти, наверное, в этом есть определённая неточность и некорректность, не хотел бы говорить грубее", — заявил Булаев.

Сейчас у "Яблоко" в тех регионах, где состоятся губернаторские выборы, есть в целом во всех муниципальных органах власти 26 депутатов, уточнил он. Вместе с тем, Булаев отметил достаточно редкое участие партии в выборах муниципального уровня.

"Например, в Свердловской области в 164 муниципальных кампаниях "Яблоко" участвовало 11 раз, представив на этих выборах 77 своих кандидатов, победили из них несколько человек. Говорить о каком-либо давлении можно только тогда, когда есть факт участия в избирательной кампании; если нет участия в избирательной кампании, можно говорить о том, что мы не участвуем, потому что нам мешают", — добавил замглавы ЦИК.