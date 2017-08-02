Эксперт назвал иск Киева по Керченскому проливу мелким укусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Планы Украины подать иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста — это проявление негативных эмоций властей страны, считает политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.

В августе-сентябре пройдет морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, она пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток; сразу после завершения технологических операций канал будет открыт для прохода судов. Однако заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе.

"Концепт современной украинской государственности – сплошная историческая обида, власти Украины развивают мировоззрение потерпевших, и в этом и заключается серьезный изъян украинской государственной идеи. Там нет истории успеха, там сплошная историческая обида и призывы к мести. Это касается не только моста и Крыма, а всего исторического концепта. Все время что-то не получалось, пропагандируется история неудачников. Это эмоция обиды, поражения и неспособность что-либо сделать", — сказал Михеев РИА Новости.

Доказательством этого, по словам собеседника агентства, является история прославляемых сегодня в Украине националистов – Бандеры и Шухевича, которые также являют собой пример неудачников, чье дело и жизнь закончились поражением.

"Для строительства успешного государства вредно культивировать историю поражения и призывов мести. Что же касается моста и судоходства – это частности, проявления этих эмоций, порождающее агрессию, а как следствие – депрессию. Главное, что это никак не изменит ситуацию вокруг моста и Крыма в принципе. Какие-то мелкие укусы киевской власти по силам, но в целом ничего не изменится", — заметил Михеев.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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