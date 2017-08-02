Эксперт раскритиковал слухи о черных списках сотрудников дипмиссии США

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей с территории дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве. 1 августа 2017

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей с территории дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве. 1 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Разговоры о черных списках, в которых якобы находятся многие сотрудники дипмиссии США, являются специальным нагнетанием обстановки, никаких проблем с поиском работы у сокращенных сотрудников быть не должно, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что 31 августа посол США в России Джон Теффт провел встречу с сотрудниками американской дипмиссии в Москве. По данным неназванного собеседника агентства, присутствовавшего на встрече, посол не привел данные, сколько именно сотрудников будет сокращено. При этом он заявил, что те, кто будет уволен, и чей рабочий стаж в дипмиссии составляет не менее 15 лет, может подавать документы на специальную иммиграционную визу в США. Также, по данным источника Рейтер, участники встречи задавали вопросы о своем дальнейшем трудоустройстве и о том, что им сейчас делать, "учитывая, что многие из тех граждан РФ, кто работал в посольстве, находятся в черных списках и не могут работать в российских компаниях".

"Бред полный. Это специальное нагнетание обстановки. Найдут работу всегда, если захотят, тем более там в основном технические специалисты. Они, конечно, работали на посольство США, но в основном с УПДК (управлением по обслуживанию дипкорпуса) они имели дело, поэтому, думаю, что у них не будет тех проблем, о которых печется посол", — заявил Шмаков.