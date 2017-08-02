Памфилова считает, что норму о муниципальном фильтре надо отменять

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что муниципальный фильтр на выборах может быть снижен до 5%, об этом она рассказала в интервью газете "Коммерсант".

"Норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять… Должна быть система, которая упорядочивает политический процесс, но не убивает конкуренцию… Может, эксперты договорятся, а законодатели услышат их, ведь есть разные варианты. Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким — 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят", — сказала она.

Ранее глава ЦИК также высказывалась за то, чтобы муниципальный фильтр на выборах был более демократичным. По ее мнению, об отмене фильтра речи не идет, так как он необходим для отсева "проходимцев и фейковых партий", но при этом параметры фильтра нужно пересмотреть, чтобы они "не служили препятствием для крупных конкурентов".

Ранее с критикой муниципального фильтра выступили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), этот механизм, по их словам, серьезно сокращает количество и спектр реальных кандидатов. Кандидатам нужно собрать определенный процент подписей (в разных регионах от 5% до 10%), в числе которых должен быть процент от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов (также от 5% до 10%). При этом подписи последних кандидат должен получить не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона. В КГИ полагают, что именно эта "трехслойность", в сочетании с запретом подписываться за двух кандидатов одновременно, обычно и является главной проблемой при регистрации оппозиционных кандидатов.