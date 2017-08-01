Источник в МИД подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона в Маниле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон увидятся на полях министерского совещания Восточноазиатского саммита, сообщил РИА Новости источник в МИД России.

"В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся", — указал он.