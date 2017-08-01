ЦИК планирует оснастить КОИБами участки всех областных центров

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) планируют оснастить участки во всех областных центрах, закупив к президентским выборам еще порядка семи тысяч этих устройств, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В ходе встречи с участниками первого всероссийского "Слета молодых лекторов", организованного российским обществом "Знание", замглавы ЦИК напомнил, что на президентских выборах 2018 года планируют организовать видеонаблюдение на избирательных участках, где потенциально могут проголосовать 85% граждан. Затраты на такое видеонаблюдение составят порядка 3 миллиардов рублей, отметил он.

"У нас не так много КОИБ — это комплексы обработки избирательных бюллетеней, когда бюллетень обрабатывается автоматически. Их было 5,8 тысячи на всю страну — на 95 тысяч участков. Сейчас мы приобретаем порядка семи тысяч дополнительно, и практически у нас все областные центры будут оборудованы КОИБ", — сообщил Булаев.

Ранее замглавы ЦИК сообщал, что к президентским выборам-2018 Центризбирком рассчитывает удвоить количество комплексов; некоторые регионы, в частности Москва и Московская область, планируют самостоятельно закупить достаточно большое количество устройств.