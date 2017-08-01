Новый постпред РФ при ООН Небензя встретился с постпредом США Хейли

ООН, 1 авг — РИА Новости. Новый постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что встретился с постпредом США Никки Хейли.

"Да, сегодня утром, — ответил Небензя на вопрос журналистов, встречался ли он уже с Хейли. — Мы будем чаще встречаться в последующие часы, дни, недели, годы".

По словам российского дипломата, на утренней встрече обсуждалась программа работы Совета Безопасности на август, когда в СБ председательствует Египет.

На вопрос о том, что изменилось после его прибытия в ООН, Небензя просил дать ему больше времени. "Прошло 17 лет с тех пор, как я уехал. Надо посмотреть, что изменилось. Здание не изменилось, разве что ремонт", — сказал Небензя, который работал в ООН в прошлом.