В ЦИК пообещали скорректировать муниципальный фильтр

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Необходимость в корректировке муниципального фильтра есть, эта норма несомненно будет пересмотрена, обсуждаются разные варианты, но даже ярые противники этого механизма понимают, что в нем есть здравое начало, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"То, что муниципальный фильтр будет пересмотрен и в этом есть необходимость, это несомненно. Что касается отмены — я не большой сторонник таких радикальных мер, все-таки он даёт возможность провести первую селекцию на дееспособность к политической работе", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на вопрос о том, готовятся ли какие-то законодательные решения, связанные с муниципальным фильтром.

Он пояснил, что муниципальный фильтр все же позволяет выявить кандидатов, которые участвуют в кампании, просто потому что хотят посмотреть, как на них будет реагировать население. "А избирательная кампания это все-таки деньги, и любой участник требует дополнительных расходов избирательной системы на его участие", — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем, какие-то преференции при сборе подписей муниципальных депутатов, вероятно, стоило бы дать тем партиям, которые не раз доказывали свою состоятельность избирателю, считает Булаев.

"Есть несколько позиций, есть радикальная — отмена, но мне кажется, что она тихо-тихо кем-то говорится, потому что даже ярые противники муниципального фильтра понимают, что в нем есть здравое начало", — добавил он.

Пока вопрос находится в стадии обсуждения, говорить о каком-то оформленном решении рано, уточнил он. "Есть рабочая группа, которая работает в администрации президента, в этой рабочей группе обсуждаются разные варианты", — сообщил Булаев.