ЦИК пригласил СМИ участвовать в разработке концепции к выборам президента

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ЦИК России направил приглашение участвовать в конкурсе на разработку концепции информирования о выборах президента РФ в несколько крупных СМИ, в том числе информагентствам РИА Новости, ТАСС, Первому каналу, ВГТРК и НТВ, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Мы отправили приглашения всем ведущим телевизионным каналам, информационным агентствам. Это Первый канал, ВГТРК, НТВ, ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Комсомольской правде", — сообщил Булаев.
"Надеемся, они сами придут на конкурс — это их профессиональная работа. Мы пригласили тех, кто обычно на конкурсные процедуры не ходит, — мы хотели их мотивировать к участию. Мы уверены, что ответы будут, по крайней мере, спрашивают, интересуются", — добавил он.
Булаев отметил, что пока заявок на участие в конкурсе не поступало.