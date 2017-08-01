ЦИК пригласил СМИ участвовать в разработке концепции к выборам президента

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ЦИК России направил приглашение участвовать в конкурсе на разработку концепции информирования о выборах президента РФ в несколько крупных СМИ, в том числе информагентствам РИА Новости, ТАСС, Первому каналу, ВГТРК и НТВ, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее Центризбирком объявил творческий конкурс по созданию концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК в период подготовки и проведения выборов президента РФ 2018 года. Конкурс будет проходить с 20 июля по 10 августа 2017 года. Уже утвержден состав жюри конкурса, его возглавил председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин. Как сообщал ранее Булаев, Центризбирком предполагает сам направить приглашения для участия в конкурсе некоторым ведущим информационным компаниям России.

"Мы отправили приглашения всем ведущим телевизионным каналам, информационным агентствам. Это Первый канал, ВГТРК, НТВ, ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Комсомольской правде", — сообщил Булаев.

В общей сложности приглашения получили более десятка крупных СМИ, сказал он. На просьбу уточнить, направлял ли ЦИК аналогичные приглашения в пиар-агентства, замглавы ведомства отметил, что специальных приглашений для них не было.

"Надеемся, они сами придут на конкурс — это их профессиональная работа. Мы пригласили тех, кто обычно на конкурсные процедуры не ходит, — мы хотели их мотивировать к участию. Мы уверены, что ответы будут, по крайней мере, спрашивают, интересуются", — добавил он.

Булаев отметил, что пока заявок на участие в конкурсе не поступало.