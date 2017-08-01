Захарова: США не предоставили информацию о числе дипломатов в России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва так и не услышала от Вашингтона официальных заявлений о точном или приблизительном числе дипломатов США, работающих в России, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы так и не услышали от американских коллег официальных заявлений о точном или приблизительном количестве сотрудников дипломатических и консульских учреждений США на территории России", — пишет Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава дипмиссии в Москве в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.