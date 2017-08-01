За пост главы Марий Эл поборются четыре кандидата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Четыре кандидата поборются за пост главы Марий Эл на выборах в сентябре, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе республиканского Центризбиркома.

"ЦИК Марий Эл сегодня зарегистрировал Альберта Федорова, Наталию Глущенко и Валентину Злобину кандидатами на пост главы республики. В ходе заседания им вручили удостоверения зарегистрированных кандидатов. Ранее избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Александра Евстифеева. Таким образом, за пост главы республики поборются четыре кандидата", — сказал собеседник агентства.

Изначально об участии в выборах главы региона ЦИК Марий Эл уведомили шесть человек: врио главы Марий Эл Александр Евстифеев ("Единая Россия"), координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, глава регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, главный инспектор филиала ПАО "Россети" — Центр технического надзора Николай Семенов (Российская экологическая партия "Зеленые"), председатель марийского отделения "Гражданской платформы" Андрей Смышляев.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона представили Евстифеев, Федоров, Глущенко и Злобина.

Республиканский Центризбирком во вторник также принял решение об отказе Семенову и Смышляеву в регистрации "в связи с тем, что они не представили необходимые для этого документы", отметил представитель комиссии.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день в ЦИК поступили две жалобы на размещение агитационных материалов в неотведенных для этого местах.

Президент России Владимир Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен Евстифеев. Госсобрание республики назначило на 10 сентября досрочные выборы главы Марий Эл.