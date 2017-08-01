ЛДПР направила письмо администрации Трампа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты ЛДПР направили письмо в Белый дом, резиденцию президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, и рекомендовали президентской администрации принимать более взвешенные кадровые решения, сообщает пресс-служба партии.

Представили пресс-службы ЛДПР сообщили РИА Новости, что за время существования партии "тысячи писем" были направлены в Белый дом.

"Последние перестановки в администрации президента США Дональда Трампа вызывают только недоумение: отставка за отставкой. В ЛДПР призывают американского лидера к более продуманным действиям. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили письмо в Вашингтон, в Белый дом… ЛДПР рекомендует администрации президента США более взвешенно принимать кадровые решения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Поводом для послания стало увольнение директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который проработал в должности менее 10 дней, отмечают представители пресс-службы ЛДПР. "Ранее из-за его назначения на эту должность в отставку подал его коллега, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. А всего неделю назад сменился глава аппарата президента. Вместо Ринса Прибаса им стал генерал Джон Келли", — следует из сообщения пресс-службы.

Трамп 21 июля принял отставку Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Причиной увольнения Спайсера стало его несогласие с решением президента выдвинуть на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи. Последний был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Келли, ранее возглавлявший министерство внутренней безопасности США, сменил Ринса Прибаса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Трампа на посту президента, 29 июля.