ЛДПР направила письмо администрации Трампа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутаты ЛДПР направили письмо в Белый дом, резиденцию президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, и рекомендовали президентской администрации принимать более взвешенные кадровые решения, сообщает пресс-служба партии.
Представили пресс-службы ЛДПР сообщили РИА Новости, что за время существования партии "тысячи писем" были направлены в Белый дом.
"Последние перестановки в администрации президента США Дональда Трампа вызывают только недоумение: отставка за отставкой. В ЛДПР призывают американского лидера к более продуманным действиям. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили письмо в Вашингтон, в Белый дом… ЛДПР рекомендует администрации президента США более взвешенно принимать кадровые решения", — говорится в сообщении пресс-службы.
Поводом для послания стало увольнение директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который проработал в должности менее 10 дней, отмечают представители пресс-службы ЛДПР. "Ранее из-за его назначения на эту должность в отставку подал его коллега, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. А всего неделю назад сменился глава аппарата президента. Вместо Ринса Прибаса им стал генерал Джон Келли", — следует из сообщения пресс-службы.
Келли, ранее возглавлявший министерство внутренней безопасности США, сменил Ринса Прибаса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Трампа на посту президента, 29 июля.