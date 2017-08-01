МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ЛДПР опасается, что представители США вывезли с дипломатической дачи в Серебряном Бору предметы интерьера, которые являются собственностью РФ.

В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности. По данным корреспондента РИА Новости, бывшую дачу посольства во вторник покинула колонна из трех грузовиков, внедорожника и микроавтобуса с мебелью и ящиками.

"С 1 августа вступают в силу российские ответные санкции против США. Среди прочего, американцы обязаны освободить дипломатическую дачу в подмосковном Серебряном Бору. Как сообщили СМИ, американцы подготовили к вывозу 5 грузовиков вещей. ЛДПР считает недопустимым растаскивание российской недвижимости", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

В сообщении отмечается, что дача не была в собственности посольства США, а лишь передана в аренду, поэтому ничего из интерьера дома американским представителям не принадлежит. "В связи с этим ЛДПР выражает свой протест против вывоза с дачи в Серебряном Бору любых вещей, принадлежащих России", — подчеркнула пресс-служба.

Серебряный Бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 1930-е годы. В Серебряном Бору находится коттеджный поселок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе, еще с советского времени — дача посольства США.