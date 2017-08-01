МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ЛДПР опасается, что представители США вывезли с дипломатической дачи в Серебряном Бору предметы интерьера, которые являются собственностью РФ.
"С 1 августа вступают в силу российские ответные санкции против США. Среди прочего, американцы обязаны освободить дипломатическую дачу в подмосковном Серебряном Бору. Как сообщили СМИ, американцы подготовили к вывозу 5 грузовиков вещей. ЛДПР считает недопустимым растаскивание российской недвижимости", — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Серебряный Бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 1930-е годы. В Серебряном Бору находится коттеджный поселок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе, еще с советского времени — дача посольства США.