Власти заявили, что не мешали отъезду дипломатов из США из Серебряного Бора

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Кремле не согласны с обвинениями в создании препятствий для высылки американских дипломатов, так как сложности с выездом из Серебряного бора связаны с определенными правилами для крупногабаритного транспорта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше спрашивать в МИДе, но там же история вокруг грузовиков. Возьмите грузовик, какую-нибудь "Газель", и попробуйте въехать в Серебряный бор. Вас туда не пустят. Поэтому это не имеет отношения к этой истории собственно никакого, потому что там есть определенные правила, действительно, въезда крупногабаритного транспорта в Серебряный бор. Поэтому здесь в данном случае нельзя согласиться с такими обвинениями", — сказал Песков.

В понедельник вечером глава пресс службы посольства США в РФ Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты уже два дня не имеют доступа к даче в Серебряном бору. В МИД РФ отметили, что там воспринимают "как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче".

Ранее МИД РФ заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 1930-е годы. Здесь нетронутый лес, озеро и красивые песчаные пляжи — одни из немногих в Москве, где официально разрешено купаться. Американская дача находится буквально в 50 метрах от ближайшего пляжа, в самом конце улицы Таманской.