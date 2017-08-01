Все машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей со склада посольства США на улице Дорожной в Москве. МИД России приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице в ответ на принимаемые в США антироссийские санкции

Грузовой автомобиль с дипломатическими номерами во время вывоза вещей со склада посольства США на улице Дорожной в Москве. МИД России приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице в ответ на принимаемые в США антироссийские санкции

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последняя машина с дипломатическими номерами покинула бывшую дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Последние два сотрудника, уехавшие на этой машине, повесили на ворота дачи замок.

Перед этим дачу покинула колонна из грузовиков, внедорожника и микроавтобуса с мебелью. На территории оставалась только одна машина, которая теперь также покинула её.

Представителей российской стороны у дачи нет.

В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.

Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-ые годы 20-го века. Здесь нетронутый лес, озеро и красивые песчаные пляжи — кстати, одни из немногих в Москве, где официально разрешено купаться. Американская дача находится буквально в 50 метрах от ближайшего пляжа, в самом конце улицы Таманской.

В Серебряном Бору также находится коттеджный посёлок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе, ещё с советского времени — дача посольства США по адресу Таманская улица, 107А. В соседнем доме, номер 107 — 28-ой пожарно-спасательный отряд МЧС по Москве.

В популярных интернет-приложениях можно найти немало фотографий, "тэгированных" дачей в Серебряном Бору. На фото хорошо одетые люди пьют коктейли и режут торты в виде американского флага. Все вечеринки проходят опять-таки под флагами США и с американской символикой.