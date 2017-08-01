Все машины американского посольства покинули дачу в Серебряном Бору

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Последняя машина с дипломатическими номерами покинула бывшую дачу посольства США в Серебряном Бору в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
55.3%Реакция слишком мягкая
1.4%Ответ слишком жесткий
43.3%Россия отреагировала адекватно
Перед этим дачу покинула колонна из грузовиков, внедорожника и микроавтобуса с мебелью. На территории оставалась только одна машина, которая теперь также покинула её.
Представителей российской стороны у дачи нет.
В конце прошлой недели МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.
Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-ые годы 20-го века. Здесь нетронутый лес, озеро и красивые песчаные пляжи — кстати, одни из немногих в Москве, где официально разрешено купаться. Американская дача находится буквально в 50 метрах от ближайшего пляжа, в самом конце улицы Таманской.
В популярных интернет-приложениях можно найти немало фотографий, "тэгированных" дачей в Серебряном Бору. На фото хорошо одетые люди пьют коктейли и режут торты в виде американского флага. Все вечеринки проходят опять-таки под флагами США и с американской символикой.