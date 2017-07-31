МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В случае ответных мер со стороны США на решение РФ по сокращению американской дипмиссии Москва будет жестко действовать на условиях зеркальности, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.

Косачев отметил, что и в заявлении российского руководства, и в позиции МИД РФ очень четко обозначен единый принцип — "теперь будет абсолютная синхронность в этом плане".

"Будут ответные действия (США) — будут ответные действия с нашей стороны. Мы нигде не забегаем вперед, мы нигде не проявляем своей инициативы, но мы будем жестко действовать в условиях зеркальности", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что симметричные меры могут применяться в части, касающейся обеспечения работы диппредставительств — и работы персонала, и ситуации с недвижимостью.

Глава комитета СФ также отметил, что нынешняя администрация Белого дома не воспользовалась имеющимся у них временем для решения вопроса по российским дипломатам и дипсобственности РФ в США.