ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 31 июл — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов сообщил журналистам, что намерен продолжать свою деятельность в Госдуме и не имеет губернаторских амбиций.

Неверов в пятницу проводит встречу с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", который проходит с 27 июня по 20 августа во Владимирской области.

"Если речь идёт о руководстве каким-либо регионом, я неоднократно говорил, что у меня нет амбиций… У меня сегодня есть та работа, которой я занимаюсь. Та работа, на которую меня избрали представители моего округа… Я сегодня представляю их в ГД, надеюсь, что в ближайшее время буду", — сказал Неверов, отвечая на вопрос журналистов.