В свердловских выборах захотели принять участие 124 человека с судимостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Кандидатами на выборах в Свердловской области выдвинулись 124 человека, имеющие судимость, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников.

"Мы неоднократно говорили в предыдущих кампаниях и делали акцент на недопуске людей с криминальным прошлым. Говорили, что есть определенные ограничения. Но, вместе с тем, люди с погашенной, снятой судимостью имеют право участвовать в выборах. Если это тяжкие (преступления), то по истечении 10 лет после погашения, если особо тяжкие – 15 лет. На сегодня зафиксировано, что выдвинулись 124 человека, имеющие судимость. Здесь от банальных каких-то ДТП и даже до разбоя", — рассказал глава избиркома.

По его словам, из этого количества судимых кандидатов до собственно выборов дойдут не все. "В избирательные бюллетени будут включены гораздо меньше (человек). Есть уже отказы за сокрытие судимости. А там, где указали сами — позже вспомнили (про свою судимость), то политические партии предлагают им все-таки сняться… Такие уже предложения были, и люди сами уходят", — отметил Чайников.

Десятого сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления.