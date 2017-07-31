В свердловских выборах захотели принять участие 124 человека с судимостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Кандидатами на выборах в Свердловской области выдвинулись 124 человека, имеющие судимость, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников.
По его словам, из этого количества судимых кандидатов до собственно выборов дойдут не все. "В избирательные бюллетени будут включены гораздо меньше (человек). Есть уже отказы за сокрытие судимости. А там, где указали сами — позже вспомнили (про свою судимость), то политические партии предлагают им все-таки сняться… Такие уже предложения были, и люди сами уходят", — отметил Чайников.
Десятого сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления.