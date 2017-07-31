Депутат: решение о высылке дипломатов США нельзя назвать преждевременным

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Решение России о высылке американских дипломатов нельзя назвать преждевременным, так как оно является ответом не только на одобренные конгрессом США санкции, но и на их действия по отношению к дипломатам РФ в декабре, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В понедельник бывший посол США в России Майкл Макфол с своем микроблоге в Twitter предупредил россиян о возможных трудностях с получением американских виз в том случае, если Москва сократит численность американских дипломатов на территории страны.

"Нужно понимать, что эти меры не являются реакцией только на голосование конгресса по очередному пакету санкций против России, это является дипломатической реакцией на те меры, которые были приняты еще в декабре", — заявил Новиков РИА Новости.

Депутат напомнил, что в конце 2016 года, вопреки существующим международно-правовым нормам, американскими властями было принято решение о высылке большого числа российских дипломатов и об аресте российской дипломатической собственности в США.

"Поэтому говорить о том, что российская реакция преждевременна вряд ли можно, потому что мы полгода ждали", — отметил депутат.

Говоря о конкретном предложении Макфола, Новиков заявил, что идея с осложнением получения американских виз для россиян "абсолютно деструктивна".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.