В Кремле заявили о желании устойчивого развития отношений с Вашингтоном

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кремль не придает значения тому, старая или новая администрация Белого дома ответственна за новые меры в отношении России, но заинтересован в том, чтобы отношения двух стран не были подвержены "процессам эрозии", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наше дело — разбираться — новая администрация, старая администрация, речь идет о Вашингтоне, речь идет о российско-американских отношениях и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эти отношения не были подвержены каким-то там процессам эрозии или еще чего-то в рамках администрации. Мы заинтересованы в устойчивом развитии наших отношений и сейчас с сожалением констатируем, что пока мы далеки от этого идеала", — сказал Песков в ответ на вопрос, лежит ли ответственность за новые меры, которые вводит США в отношении России, на администрации Белого дома или же относится к наследию прошлой администрации.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.