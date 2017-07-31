Песков опроверг данные о приезде Путина в Хакасию

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства прибыл в Хакасию. Он отметил, что во второй половине недели намечена поездка Владимира Путина на Дальний Восток, сейчас идет подготовка этого визита.

"Путин не прилетал в Хакасию", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что первый борт видели в Абакане, куда Путин якобы прилетел на неофициальный отдых.

"Дело в том, что вторая половина недели у нас дальневосточная поездка. Путин будет на Дальнем Востоке, мы сообщим вам о маршрутах позже. Там, естественно, подготовка идет — передовая группа и так далее — это обычная практика", — пояснил пресс-секретарь президента.