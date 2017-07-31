Песков: Россия может ввести дополнительные меры в отношении США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия оставляет за собой право на дополнительные меры в отношении США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (президент Владимир Путин) сказал, что, безусловно, право на какое-то дополнительное реагирование мы за собой оставляем. Но отвечая на вопрос, считает ли он необходимым это делать сейчас, он сказал, что не считает, потому что в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества там, где это отвечает нашим интересам. Президент изложил те области, которые действительно представляют собой хорошую возможность для взаимодействия, и это взаимодействие приносит нам выгоду. Президент считает целесообразным продолжать сотрудничество в этих областях", — сказал Песков, отвечая на вопрос, оставляет ли Москва для себя возможность принятия других ответных мер в отношении США.