Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД Гатилову и Карасину

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителям министра иностранных дел Геннадию Гатилову и Григорию Карасину, говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы на один год: Гатилову Геннадию Михайловичу – заместителю министра иностранных дел Российской Федерации; Карасину Григорию Борисовичу – статс-секретарю — заместителю министра иностранных дел Российской Федерации", — сообщается в документе.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе в России составляет 65 лет. Гатилову, который курирует в МИД сотрудничество с международными организациями, сейчас 66 лет. Карасину, отвечающему за взаимодействие с другими госорганами РФ, а также за двусторонние отношения со странами СНГ, – 67.