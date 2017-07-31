МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Политика России на Украине не подвержена влиянию извне, любое давление здесь контрпродуктивно, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Дональду Трампу за полгода нахождения в Белом доме пора бы понять, что внешняя политика России вообще и по отношению к Украине в частности есть величина, абсолютно не подверженная воздействию извне. Она определяется президентом страны, который исходит исключительно из ее интересов. Любое давление здесь контрпродуктивно", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.
Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.