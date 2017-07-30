Россия уважает Трампа как лидера супердержавы, заявил Рябков

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Россия уважает президента США Дональда Трампа как лидера супердержавы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу ABC.

"Мы уважаем президента Трампа как лидера нации, которая достаточно супердержавная во многих смыслах", — сказал Рябков.

При этом он отметил опасность тех событий, которые развиваются вокруг использования темы России как "инструмента войны против президента Трампа теми, кто все еще не может жить с идеей, что они и их кандидаты потерпели неудачу на последних выборах".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.