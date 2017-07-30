Путин против ограничений в каких-либо сферах совместной деятельности с США

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данном этапе он против ограничений в каких-либо сферах совместной деятельности с США, "которые были бы чувствительны для них".

Глава государства отметил, что речь идет не только о бизнесе, но и о многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям.

"И у нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб", — сказал Путин.

"Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против", — заявил он в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".