Путин назвал важные сферы взаимодействия России и США

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важными сферами взаимодействия России и США борьбу с терроризмом, сотрудничество по Сирии и ограничение оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Но есть очень важные сферы нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения — здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипку наряду с Соединенными Штатами — и укрепление этого режима, борьба с терроризмом. И, судя по тому, что сделано было в последнее время, уж посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация, но в последнее время по созданию зоны эскалации в Сирии это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы", — сказал Путин в интервью, текст которого опубликован на сайте vesti.ru.

По его словам, это не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля, а значит, и в интересах США.

"И Израиль — один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации", — добавил Путин.

Среди сфер сотрудничества между РФ и США Путин назвал борьбу с незаконной миграцией.

"У нас есть и такая тема, как борьба с незаконной миграцией, с преступностью, в широком смысле этого слова, организованной. У нас, наконец, вопросы кибербезопасности", — сказал он.