Рогозин планирует встретиться с лидером Молдавии 5 августа в Иране

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном на инаугурации президента Ирана Роухани в Тегеране, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани в Тегеране и там запланирована наша с ним встреча на полях этих торжеств. Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать свое терпение и доверять гарантиям вот этих местечковых националистов мы не можем. Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить нормальный диалог", — сказал Рогозин.

Кроме того, у вице-премьера также через неделю запланирована встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.