Рогозин сочинил стихотворение о чиновниках, не пустивших его в Молдавию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook опубликовал стихотворение, предположительно, собственного сочинения о чиновниках, не пустивших его в Молдавию.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Рогозин в трех четверостишиях называет чиновников героями "подковерных отчаянных схваток", рыцарями с бумажным кинжалом, а также любителями "шастать без дела в Европу". Вице-премьер также назвал их действия цирком "без всяких прелюдий".

Название стихотворения — "Пониженной социальной ответственности люди" — дает отсылку к выражению президента РФ Владимира Путина. В январе этого года глава государства прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель проституток. Путин тогда заявил, что с трудом может себе представить, чтобы годами организовывавший конкурсы красоты Трамп во время поездки в Москву пригласил к себе в отель "девушек с пониженной социальной ответственностью".