Рябков: Москва ответит, если США примут дополнительные меры против России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если США в своём антироссийском угаре попробуют принять дополнительные меры против РФ, последует реакция, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если теперь Соединённые Штаты в своём антироссийском угаре, который свойственен очень многим политикам там и ответственным лицам, попробуют что-то ещё предпринять во вред нам, последует зеркальная реакция", — сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

По словам Рябкова, "это негативная спираль". "Мы призываем американцев воздержаться от подобных деструктивных действий", — отметил замглавы МИД РФ. Он сообщил, что об этом шла речь на его переговорах в пятницу с послом США в Москве Джоном Теффтом.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

В конце прошлого года США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.