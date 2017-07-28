ООН, 28 июл — РИА Новости. Россия в ООН продолжит добиваться создания антитеррористической коалиции, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей.

"Россия выступает за создание широкой антитеррористической коалиции. Это наш и один из главных приоритетов деятельности ООН. Пока такая коалиция, к сожалению, не создана. Скажу без обиняков, не по нашей вине. Но мы к этому делу ведем", — сказал Небензя журналистам.

Он напомнил, что в настоящее время в ООН проходит "реформирование контртеррористической архитектуры". В частности, в сентябре к исполнению обязанностей приступит новый заместитель генсека ООН, глава бюро ООН по противодействию терроризму россиянин Владимир Воронков.

"Это, безусловно, одна из главных реформ, которую мы сейчас преследуем в организации", — добавил глава миссии.