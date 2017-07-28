Россия продолжит сотрудничество с США в ООН, несмотря на разногласия

ООН, 28 июл — РИА Новости. Сотрудничество России с другими членами СБ ООН продолжится, США и Россия не могут обойтись друг без друга, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей.

"Они (американцы – ред.) без нас не могут, а мы без них не можем. Это объективная реальность, мы друг в друге нуждаемся в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Будем работать для решения тех беспрецедентных проблем, которые в последнее время на наших глазах появились", — заявил Небензя журналистам.

"Конечно, это не добавляет позитива в наши отношения, но профессия дипломатов подразумевает наведение мостов при любых обстоятельствах… Будем сотрудничать. Мы (РФ и США – ред.) так или иначе члены Совета Безопасности, члены ООН в целом. Это одна большая семья. В семье, конечно, бывает всякое: непонимание, разлады, вражда, но это семья, которая должна общаться друг с другом", — добавил он.