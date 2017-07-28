Захарова: Россия никогда не занималась ухудшением отношений с США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва никогда целенаправленно не занималась ухудшением двусторонних отношений с Вашингтоном, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала опубликованное в пятницу заявление МИД РФ, в котором российская сторона предложила США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в России, в точное соответствие с числом российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах.