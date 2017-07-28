Дипломат объяснил, почему самолет с Рогозиным направили в Минск

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый пассажирский самолет, на борту которого находится вице-премьер России Дмитрий Рогозин, направлен в Минск исходя из запасов топлива, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

"Власти России приняли решение совершить посадку в Минске, видимо, исходя из объемов топлива. Пока не принято решение о дальнейших действиях", — заявил Мухаметшин.