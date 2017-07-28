В S7 прокомментировали ситуацию с самолетом с Рогозиным на борту

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Румыния отказала рейсу российской авиакомпании S7, которым летел из Москвы в Кишинев вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, входить в свое воздушное пространство под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", сообщили РИА Новости в компании-перевозчике.

Ранее посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил РИА Новости, что румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев Рогозин. Вслед за этим самолет, на котором находилась российская делегация, ушел на запасной аэродром и сел в Минске.

"Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", — сообщили в S7.

На борту, отметили в авиакомпании, находятся 165 пассажиров, включая 11 детей. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска.

"S7 Airlines делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. Кроме того, в аэропорту Кишинева ожидают вылета обратного рейса 170 человек", — добавили в перевозчике.