НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Облизбирком Томской области в пятницу первым зарегистрировал в качестве кандидата на пост губернатора региона временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Жвачкина, сообщает комиссия.

"Избирательная комиссия Томской области зарегистрировала С. А. Жвачкина, 1957 года рождения, временно исполняющего обязанности губернатора Томской области, проживающего в городе Томске Томской области… кандидатом на должность губернатора Томской области", — говорится в сообщении.

Также на заседании в пятницу избирательная комиссия официально отказала заявившему об участии в губернаторских выборах представителю партии "Коммунисты России" бизнесмену Олегу Федосееву, который вовремя не предоставил в облизбирком необходимые документы, среди которых подписи муниципальных глав и депутатов. Федосееву рекомендовано закрыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата.

Кроме Жвачкина, облизбиркому предстоит рассмотреть вопрос о регистрации еще трех кандидатов на выборы губернатора. Это глава фракции в Законодательной думе Томской области, депутат Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от "Справедливой России"), глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР).

Выборы губернатора Томской области состоятся в единый день голосования 10 сентября.