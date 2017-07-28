Рябков передал Теффту заявления МИД о персонале и дипсобственности

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу вручил американскому послу в Москве Джону Теффту уведомительные ноты о решениях в отношении персонала и дипломатической собственности США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
31.4%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
62.1%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.3%Никак, зачем еще больше обострять отношения
МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.
В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.