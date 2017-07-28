Рябков передал Теффту заявления МИД о персонале и дипсобственности

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в пятницу вручил американскому послу в Москве Джону Теффту уведомительные ноты о решениях в отношении персонала и дипломатической собственности США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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"28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты", — говорится в сообщении.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с принятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.