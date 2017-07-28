Песков ответил на вопрос о возможном назначении Антонова послом в США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решение о направлении российского посла в США принимается после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа, пока его не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщила, что замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов получил агреман от Вашингтона на назначение послом в США. Эту информацию газете также сообщил источник в центральном аппарате МИД РФ. По данным издания, согласие американской стороны было получено чуть более недели назад, после встречи замглавы МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне. Отмечается, что сейчас решается вопрос о предоставлении Антонову американской дипломатической визы.

"Как вы знаете, посол направляется после подписания президентом соответствующего указа. Пока никаких указов не было. Если и когда такие указы будут подписаны, мы вам сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что получен агреман на имя Антонова и когда он будет направлен в США.