Путин и президент Финляндии полтора часа общались с глазу на глаз

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте после официальных переговоров еще около полутора часов общались с глазу на глаз, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"После этого еще около полутора часов два президента общались с глазу на глаз, состоялось очень такое насыщенное, конструктивное общение. И далеко за полночь президент, можно сказать, под утро, вернулся в Москву", — сказал Песков.

Он также рассказал, что президенты посетили оперу "Иоланта", которую давал Большой театр.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Ниинисте заявил, что подробно проинформирует президента Финляндии о процессе перемирия в Сирии.